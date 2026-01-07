Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ഭൂപതിവ് ക്രമീകരണ ചട്ടം: അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയതായി റവന്യൂ മന്ത്രി

    Kerala secretariat
    തിരുവനന്തപുരം: ഭൂപതിവ് ക്രമീകരണ ചട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ. എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ലാൻഡ് റവന്യൂ ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാരായിരിക്കും വ്യവസ്ഥാ ലംഘനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരികൾ.

    പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരികളായി തഹസിൽദാർമാരെയും സ്പെഷൽ തഹസിൽദാർമാരെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ വ്യവസ്ഥാ ലംഘനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

