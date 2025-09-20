Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Sept 2025 8:43 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 8:43 AM IST

    ഭൂപതിവ് ചട്ടഭേദഗതി; ക്രമവത്​കരണം വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച്​ നിര്‍മിച്ച വീടുകള്‍ക്ക്​ മാത്രം

    വി​ജ്ഞാ​പ​നം അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന്‍
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ആ​ദ്യം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന്‍ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ച്​ നി​ര്‍മി​ച്ച വീ​ടു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കൂ. പ​ട്ട​യ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ വീ​ട് നി​ര്‍മി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ത്ത​രം വീ​ടു​ക​ള്‍ പു​തു​താ​യി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    1964ലെ​യും 1993ലെ​യും ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വീ​ടി​നും കൃ​ഷി​ക്കു​മാ​ണ്. റ​ബ​ർ കൃ​ഷി​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​യി പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കു​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച വീ​ടു​ക​ള്‍ ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. പൊ​തു​സ്ഥി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ 95 ശ​ത​മാ​നം വീ​ടു​ക​ളും ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല. ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​ബ്ജ​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ‘റെ​ലി​സ്’ പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വ​ഴി ക്ര​മ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങും.

    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ന്യാ​യ​വി​ല​യു​ടെ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം അ​ട​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന സ​ബ്ജ​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ഭേ​ദ​ഗ​തി വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. നേ​ര​ത്തേ ഇ​തി​ന് പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഫീ​സ്. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫീ​സി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. 3000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി നി​ര്‍മാ​ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. 3000ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍ ന്യാ​യ​വി​ല​യു​ടെ പ​ത്തു​ശ​ത​മാ​നം അ​ട​യ്ക്ക​ണം.

    ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​ല്ലാം പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് നേ​ത്തേ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ​ട്ട​യ​രേ​ഖ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് അ​തി​ന്റെ പ​ക​ര്‍പ്പോ നി​ജ​സ്ഥി​തി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ക്ര​മ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താം. ഭൂ​പ​തി​വ് ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജോ​ലി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

