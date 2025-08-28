Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    ഭൂപതിവ് നിയമഭേദഗതി ചട്ടം: കുരുക്ക് അഴിയുമോ?

    വി​ഷ​യം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​
    Trivandrum Secretariat
    സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി​യ​ട​ക്കം മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭൂ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു. 1964 ​ലെ ​ഭൂ​പ​തി​വ്​ ച​ട്ട പ്ര​കാ​രം വീ​ടി​നും കൃ​ഷി​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​യി പ​തി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ നി​യ​മ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​​​​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഭൂ ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    പ​തി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള വ​ക​മാ​റ്റി​യു​ള്ള വി​നി​യോ​ഗം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​വും കൃ​ഷി​ക്കും ഗൃ​ഹ​നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി പ​തി​ച്ച്​ ന​ല്‍കി​യ ഭൂ​മി ജീ​വ​നോ​പാ​ധി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ഭൂ​പ​തി​വ്​ ച​ട്ട ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ഭ​ര​ണ പ​ക്ഷ​വും ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​തും കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​മാ​ണ്​ ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ന്​ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​ത്. ​

    2016 ൽ ​മൂ​ന്നാ​റി​ലെ എ​ട്ട്​ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ എ​ൻ.​ഒ.​സി വേ​ണ​മെ​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ്​ ഭൂ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു മൂ​ന്നാ​റി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ 2019 ൽ ​ഭൂ​പ​തി​വ്​ ച​ട്ടം ​ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ചി​ല​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ മു​ഴു​വ​ൻ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി.

    2023 ജ​നു​വ​രി 10 ന് ​ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ന്ന​ത ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 1960ലെ ​ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മം കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14നാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ-​സ​ർ​ക്കാ​ർ പോ​ര് ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ബി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ ​വൈ​കി. 2024 ഏ​പ്രി​ൽ 27നാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​പ്പ് വെ​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്നും റ​വ​ന്യു, നി​യ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം മൂ​ലം ച​ട്ട​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം വൈ​കി. പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ 1993 ലെ ​ഭൂ​പ​തി​വ്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ വ​കു​പ്പ്​ മു​ന്നോ​ട്ട്​ വെ​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക.

    അ​തി​നി​ടെ, ച​ട്ട രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് മ​ല​യോ​ര​ജ​ന​ത​യെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ​ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​​മ്പോ​ൾ ഭൂ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യ​ല്ല വി​ഷ​യം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കി അ​തി​ൽ നി​ന്നു​ള​ള പ​ണ സ​മ്പാ​ദ​ന​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും​​ ഇ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:land revenueGovernment of KeralaLand Registration AmendmentAmendment Act
    News Summary - Land Registry Amendment Act: Will the issue be resolved?
