Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    28 Aug 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:28 AM IST

    ഭൂപതിവ്​ നിയമം; ഭേദഗതിക്ക്​ അംഗീകാരം

    പതിച്ചുനൽകിയ ഭൂമിയിലെ 3000 ചതുരശ്ര അടി വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സൗജന്യമായി ക്രമവത്​കരിക്കും
    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭൂ ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര്‍ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​ബ്ജ​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു ച​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    പ​തി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള വ​ക​മാ​റ്റി​യു​ള്ള വി​നി​യോ​ഗം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​മാ​ണ് ഒ​ന്ന്. കൃ​ഷി​ക്കും ഗൃ​ഹ​നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി പ​തി​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ ഭൂ​മി ജീ​വ​നോ​പാ​ധി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​റ്റു വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ട്​ നി​ർ​മാ​ണം, കൃ​ഷി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യു​ടെ ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും നി​ർ​മാ​ണ​വും ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 14നാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റം എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​മെ​ന്നും മുഖ്യമ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​തി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ ആ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി​ക്കി​ട്ടി​യ ആ​ള്‍ക്ക് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ മാ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി. അ​പേ​ക്ഷ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കും. വ​ക​മാ​റ്റി​യു​ള്ള വി​നി​യോ​ഗം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ന്‍ ഒ​രു വ​ര്‍ഷം സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ല്‍കും. പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍, ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​ക്കു​ള്ള 3000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വ​രെ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ്​ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ ക്ര​മ​വ​ല്‍ക്ക​രി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച് 90 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി (ഡീം​ഡ് പെ​ര്‍മി​ഷ​ൻ) ഉ​ത്ത​ര​വ് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ന് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ല്‍കും. അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    കൃ​ഷി, അ​നു​ബ​ന്ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മ​ത​പ​ര, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ്​ ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കും. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി​യും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ്​ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ ക്ര​മ​വ​ല്‍ക്ക​രി​ക്കും. കാ​ർ​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യം, സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള/ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​നു​ള്ള അ​ണ്‍എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കും.

    X