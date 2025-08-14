Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:52 AM IST

    മംഗലശ്ശേരി തോട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും പട്ടയം ഉറപ്പുനൽകി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവ്

    മംഗലശ്ശേരി തോട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും പട്ടയം ഉറപ്പുനൽകി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവ്
    മു​ക്കം: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി താ​മ​സി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ട്ട​യ​മെ​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് അ​റു​തി​യാ​വു​ന്നു. മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ 63 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട പ​ട്ട​യ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നാ​ണ് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. മു​ഴു​വ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ട്ട​യം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

    പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് വാ​ര്‍ഡ് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ഫാ​ത്തി​മ കൊ​ട​പ്പ​ന റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. 25.84 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ട്ട​യം കൈ​മാ​റാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. 1980ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ വ​ന​ഭൂ​മി റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​രം​മാ​റ്റി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ താ​ഴ​ക്കോ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള 26 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി 1980 ലാ​ണ് 240 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും 10 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി വീ​ത​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ന്ന് പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ പ​ന്തി​കേ​ട് തോ​ന്നി​യ​തോ​ടെ പ​ട്ട​യം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ വീ​ടു​വെ​ച്ച് താ​മ​സ​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കി​ട്ടി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ വീ​ട് വെ​ച്ച​വ​രും ഈ ​ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി വീ​ട് വെ​ച്ച​വ​രു​മാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ​ത് നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കേ​ര​ള അ​ര​ബി​ൾ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ലാ​ൻ​ഡ് അ​സൈ​ൻ​മെൻറ് റൂ​ൾ​സ് 1970 പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്.

    വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു റെ​ഗു​ല​റൈ​സ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി ഭൂ​മി നി​ല​വി​ൽ റ​വ​ന്യൂ കൈ​വ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ർ​കൈ​വ്സി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി പ​ട്ട​യ പ്ര​ശ്നം ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. പ​ട്ട​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​നാ​യി വീ​ടി​ന്റെ ഓ​ണ​ർ​ഷി​പ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

    കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ പി.​എം.​എ.​വൈ, ലൈ​ഫ് എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം വീ​ടു നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ട്ട​യ​മി​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ ഇ​വ​രാ​രും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ര​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ ക​യ​റി​ക്കി​ട​ക്കാ​ൻ പു​തി​യൊ​രു വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്നം പ​ല​ർ​ക്കും അ​ന്യ​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വി.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​ന​ഭൂ​മി റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യാ​യി ത​രം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. പി​ന്നീ​ടു​വ​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടു. ജ​ന​കീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി. സ്ഥ​ലം ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ 50 പേ​രാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ 1980ൽ ​ല​ഭി​ച്ച പ​ട്ട​യം ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. 23 പേ​ർ കി​ട്ടി​യ പ​ട്ട​യം പ​ണ​യം വെ​ച്ചെ​ന്നും 24 പേ​ർ പ​ട്ട​യം കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:revenue deptland ownership
    News Summary - Land ownership order for whole Mangalasseri plantation residents
