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    ലേബർ കോഡ്​: കരടിൽ കൂടുതൽ ഇളവ്​ ശിപാർശ

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    ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്​ 1000 രൂ​പ​യാ​ക്കി കു​റ​ക്ക​ണ​ം’
    ലേബർ കോഡ്​: കരടിൽ കൂടുതൽ ഇളവ്​ ശിപാർശ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ടി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച സ​മി​തി. ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്​ 1000 രൂ​പ​യാ​ക്കി കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ. ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 10,000 രൂ​പ​യാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യാ​ൽ 1000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ക​ര​ടി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ​ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ഫീ​സ്​ 5000 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 250 ആ​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ലെ മി​നി​മം വേ​ജ​സ്​ സ​മി​തി​ക്കു പ​ക​രം സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ അ​​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡി​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ്​ കോ​ഡി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ. ഈ ​ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ര​ഷു​ക​ളി​ൽ 10 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു ആ​​യ​യെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തെ ക​ര​ടി​ൽ ഇ​ത്​ 30 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു ആ​യ ആ​യി​രു​ന്നു. ​പ്ര​തി​ദി​ന ഓ​വ​ർ​ടൈം എ​ന്ന​ത്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മ​നു​സി​ച്ച്​ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ​യും സ​മി​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യും മ​റ്റും ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ ച​ര്‍ച്ച​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ സ​മി​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് മ​ന്ത്രി ബി​ന്ദു കൃ​ഷ്ണ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ലേ​ബ​ര്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റാ​യും നി​യ​മ​വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ഗ​മാ​യും വി​വി​ധ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ ഏ​ഴ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും തൊ​ഴി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ സ​മി​തി​യെ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്ക​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Labour Code: Draft Recommends More Relaxations and Flexibility
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