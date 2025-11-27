Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 27 Nov 2025 8:30 PM IST
    date_range 27 Nov 2025 8:30 PM IST

    ലേബർ കോഡ്​ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ല; പ്രത്യേക നിയമത്തിന്​ സാധ്യത തേടും -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    തൊഴിലാളി യൂനിയൻ ​നേതാക്കൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് നി​വേദനം നൽകും
    വി.ശിവൻകുട്ടി (ഫയൽ ചിത്രം)

    തിരുവനന്തപുരം: ​​കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലേബർ കോഡ്​ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത്​ നടപ്പാക്കില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ പ്ര​ത്യേക നിയമത്തിന്​ സാധ്യത തേടുമെന്നും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ലേബ​​ർ കോഡ്​ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ തന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളി യൂനിയൻ ​നേതാക്കളടക്കം കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കണ്ട്​ നി​വേദനം നൽകും. ഡിസംബർ 19ന്​ കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ​‘ലേബർ കോൺക്ലേവി’ൽ ലേബർ കോഡ്​ ചർച്ച ചെയ്​ത്​ അഭിപ്രായ രൂപവത്കരണം നടത്തുമെന്നും തൊഴിലാളി യൂനിയൻ നേതാക്കളുമായുള്ള ഓൺലൈൻ യോഗത്തിന്​ ശേഷം മന്ത്രി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    നാല്​​ ​സെഷനുകളിലായുള്ള ​കോൺക്ലേവിൽ ലേബർ ​കോഡ്​ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനുള്ള പരിഹാരവും ചർച്ച ചെയ്യും. കേന്ദ്ര ട്രേഡ്​ യൂനിയൻ നേതാക്കളെ​യും സംസ്​ഥാന തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരെയും ക്ഷണിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്തെ നിയമവിദഗ്​ധരടക്കം കോൺക്ലേവിന്‍റെ ഭാഗമാകും. ഒരുമാസം മുമ്പ്​ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന തൊഴിൽ ​മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ​ലേബർ ​കോഡ്​ സംബന്ധിച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര മന്ത്രിക്ക്​ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. ​കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കുന്നത്​ ആലോചിക്കാമെന്നാണ്​ മന്ത്രി അന്ന്​ പറഞ്ഞത്​.

    കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പുതിയ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കേണ്ട. അത്​ സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ല. ലേബർ കോഡിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സമരത്തിൽ കറുത്ത ബാഡ്​ജ്​ ധരിച്ച്​ തൊഴിലാളികൾ പ​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. ബാങ്കിങ് ​മേഖലയിൽ കറുത്ത ബാഡ്ജ്​ ധരിച്ചവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കി നോട്ടീസ്​ നൽകുകയാണെന്ന്​ പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്​. കേരളത്തിൽ ഒ​രു തൊഴിലാളിയുടെ പേരിലും നടപടിയെടുക്കാൻ തൊഴിൽ വകുപ്പ്​ അനുവദിക്കില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക്​ പലപ്പോഴായി നേടിയെടുത്ത അവകാശങ്ങളാണ്​ ലേബർ കോഡ്​ വഴി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്​. കറുത്ത ബാഡ്ജ്​ ധരിച്ചവ​ർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതിലെ ആദ്യ പ്രഹരമാണെന്നും മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    News Summary - Labor Code will not be implemented in Kerala; Will explore possibility of a separate law - Minister Sivankutty
