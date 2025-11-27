Begin typing your search above and press return to search.
    ലേബർ കോഡ്​: കരട്​ ചട്ടത്തിൽ ​ചർച്ച നടന്നതിന്‍റെ ‘തെളിവ്​’ നൽകി മന്ത്രി

    ക​ര​ട്​ ക​ര​ടാ​യി ത​​ന്നെ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​ലെ ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വ്​ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ ക​ര​ട്​ ച​ട്ടം വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്​​തു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘തെ​ളി​വ്​’ നി​ര​ത്തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി.​ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഓ​ൺ​​ലൈ​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗ ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ര​ട്​ ച​ട്ടം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യം മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ​2022 ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​ടെ നോ​ട്ടീ​സും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പും മ​ന്ത്രി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ മി​നി ആ​ന്‍റ​ണി​യാ​ണ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്രം ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ര​ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഫ​യ​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം ​തേ​ടാ​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ 2022 ജൂ​​ലൈ ര​ണ്ടി​ന്​ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ള​മ​രം ക​രീം, അ​ഡ്വ. സ​ജി, കെ.​എ​ൻ. ഗോ​പി​നാ​ഥ്​ (സി.​ഐ.​ടി.​യു), ജെ. ​ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു (​എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി), വി.​ജെ.​​​ ജോ​സ​ഫ്, പി.​എ​സ്.​ പ്ര​ശാ​ന്ത്, കൃ​ഷ്​​ണ​വേ​ണി ശ​ർ​മ (ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി), സി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ (ബി.​എം.​എ​സ്), റ​ഹ്​​മ​ത്തു​ല്ല (എ​സ്.​ടി.​യു) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ര​ട്​ ലേ​ബ​ർ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലും ന​ൽ​കി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല മ​ന്ത്രി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ലേ​ബ​ർ ​കോ​ഡി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി കേ​ര​ളം ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​ര​ട്​ ഇ​വി​ടെ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു അ​ന​ക്ക​വു​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. അ​ത്​ ഇ​നി​യും ക​ര​ടാ​യി ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ര​ട്​ ച​ട്ടം കേ​ര​ളം വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത​തി​ൽ വി​മ​ർ​ശം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വ്​ എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ള​മ​രം ക​രീം, ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (സി.​​ഐ.​ടി.​യു), ആ​ർ. ച​​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, വി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്​ (ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി), കെ.​പി. രാ​ജേ​​ന്ദ്ര​ൻ (എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി), വി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ബി.​എം.​എ​സ്), ബാ​ബു ദി​വാ​ക​ര​ൻ (യു.​ടി.​യു.​സി), അ​ഡ്വ. റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല (എ​സ്.​ടി.​യു), സോ​ണി​യ ​ജോ​ർ​ജ്​ (സേ​വ), ടോ​മി മാ​ത്യു (എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്) തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ന​വാ​സ്, ലേ​ബ​ർ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ​ഫ്ന ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.




