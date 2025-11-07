Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂനിയന്‍ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടങ്ങി

    പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂനിയന്‍ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടങ്ങി
    പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വെ​ള​ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ളം​ബ​ര റാ​ലി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ന്‍ (കെ​യു​ഡ​ബ്ല്യു​ജെ) 61ാം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മു​തി​ര്‍ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ഗ​മം ന​ട​ന്നു.

    കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. പീ​ലി​പ്പോ​സ്​ തോ​മ​സ്, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ കെ.​സി. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ, രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​മോ​ഹ​ൻ​രാ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ളം​ബ​ര റാ​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഫ്ലാ​ഗ്​ ​ഓ​ഫ്​ ചെ​യ്തു. യൂ​നി​യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ന്ന ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ടി. ​സ​ക്കീ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​പി. റെ​ജി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മാ​ക്കാം​കു​ന്ന് സെ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ലെ ടി.​ജെ.​എ​സ്. ജോ​ർ​ജ് ന​ഗ​റി​ൽ രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. റെ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

