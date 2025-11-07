പത്രപ്രവര്ത്തക യൂനിയന് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടങ്ങിtext_fields
പത്തനംതിട്ട: കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂനിയന് (കെയുഡബ്ല്യുജെ) 61ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുതിര്ന്ന മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ സംഗമം നടന്നു.
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ചെയർമാൻ അഡ്വ. പീലിപ്പോസ് തോമസ്, മുൻ എം.എൽ.എമാരായ കെ.സി. രാജഗോപാലൻ, രാജു എബ്രഹാം, പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ പി. മോഹൻരാജ് എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു. ഉച്ചക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാന സമിതിയോഗം ചേർന്നു.
വൈകുന്നേരം നഗരത്തിൽ നടന്ന വിളംബര റാലി കൗൺസിലർ കെ. അനിൽകുമാർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. യൂനിയൻ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് നടന്ന ട്രേഡ് യൂനിയൻ സമ്മേളനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാൻ പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ ചെയര്മാന് ടി. സക്കീര് ഹുസൈന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. റെജി പതാക ഉയർത്തും. പത്തനംതിട്ട മാക്കാംകുന്ന് സെന്റ് സ്റ്റീഫന്സ് ഹാളിലെ ടി.ജെ.എസ്. ജോർജ് നഗറിൽ രാവിലെ പത്തിന് മന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. റെജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
