Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലേബർ കോഡുകൾക്കെതിരെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:09 PM IST

    ലേബർ കോഡുകൾക്കെതിരെ പത്രപ്രവർത്തക യൂനിയൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ലേബർ കോഡുകൾക്കെതിരെ പത്രപ്രവർത്തക യൂനിയൻ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ൻ.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ആ​ശ​ങ്ക​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മൂ​ക്കു​ക​യ​റി​ടു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന എ​തി​ർ​പ്പാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഏ​ഴു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി നി​ല​നി​ന്ന വ​ർ​ക്കി​ങ് ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്സ് ആ​ക്ട് അ​ട​ക്കം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ലു​താ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ​ടും കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ൻ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​പി റ​ജി​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് എ​ട​പ്പാ​ളും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KUWJLabour Code
    News Summary - KUWJ against labor codes
    Similar News
    Next Story
    X