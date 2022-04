cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി. കു​പ്പാ​യം മാ​റും പോ​ലെ മു​ന്ന​ണി മാ​റു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യ​ല്ല ലീ​ഗെ​ന്നും യു​.ഡി​.എ​ഫി​ന്‍റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണ് ലീ​ഗെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നിങ്ങളെന്തിനാണ് അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചോദിച്ചു. യു.ഡി.എഫിന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചായിരിക്കും ഇ.പി ജയരാജൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടതുപോലെയായി. ആശയക്കുഴപ്പം അവരുടെ ഇടയിലല്ലേ ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ലീ​ഗി​ന്‍റെ ധാ​ര​ണ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യാ​ണ്. അ​ത് ത​ൽ​ക്കാ​ലം തെ​റ്റി​ക്കി​ല്ല. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​നും സ​തീ​ശ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ല്‍​വ​ര്‍​ലൈ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി ത​ല്‍​ക്കാ​ലം നി​ര്‍​ത്തി​വെക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Kunhalikutty said that the League is not a party that changes its front like a shirt changes