Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:49 PM IST

    അന്തസില്ലാത്ത വർത്തമാനം ലീഗിന്റെ രീതിയല്ല; പി.എം.എ സലാമിനെ തള്ളി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

    pma salam
    പി.എം.എ സലാം, പി​.കെ കുഞ്ഞാലികുട്ടി

    Listen to this Article

    മ​ല​പ്പു​റം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രാ​യ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാ​മി​ന്റെ അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ർ​ശം ത​ള്ളി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി. ലീ​ഗി​ന് ഒ​രു രീ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്ത​സി​ല്ലാ​ത്ത വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രീ​തി​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി.​എം.​എ സ​ലാ​മി​നെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ന്നെ തി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്. തെ​റ്റ് പ​റ്റി​യാ​ൽ തി​രു​ത്തും. നാ​ക്കു​പി​ഴ ആ​ർ​ക്കും സം​ഭ​വി​ക്കാം. എ​ത്ര ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും നാ​ക്കു​പി​ഴ സം​ഭ​വി​ക്കും. നാ​ളെ എ​നി​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ല​പ്പു​റം വാ​ഴ​ക്കാ​ട്ട് ന​ട​ന്ന മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ പി.​എം.​എ സ​ലാം അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ണും പെ​ണ്ണും കെ​ട്ട​വ​നാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യ​ത്. മുഖ്യമന്ത്രി ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണ് പി.എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് പി.എം സലാം പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണോ ആകണം. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ അപമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പ​രാ​മ​ർ​ശം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് സ​ലാം മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Muslim LeagueiumlPK KunhalikuttyPMA Salam
