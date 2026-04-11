    Posted On
    date_range 11 April 2026 5:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 5:46 AM IST

    കുംഭമേള വൈറൽതാര കല്യാണം: സി.പി.എമ്മിനും പൊലീസിനും ‘പുലിവാലായി’!

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്കെ നി​ൽ​ക്കെ മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വൈ​റ​ൽ​താ​ര വി​വാ​ഹം സി.​പി.​എ​മ്മി​നും പൊ​ലീ​സി​നും പു​ലി​വാ​ലാ​യി. കും​ഭ​മേ​ള​യി​ലെ വൈ​റ​ൽ താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഫ​ർ​മാ​ൻ​ഖാ​നെ​തി​രെ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പോ​ക്സോ കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്​ ഇ​വ​രെ ‘വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ​ത്’. ദേ​ശീ​യ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ്. വി​വാ​ഹ​സ​മ​യ​ത്ത് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക്​ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​യും ഡി.​ജി.​പി​മാ​ർ​ക്ക് ഏ​പ്രി​ൽ 22ന് ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് വ്യാ​ജ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മി​ച്ചെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് പു​റ​മെ, സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, എ.​എ. റ​ഹിം എം.​പി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ്​ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള സ്​​റ്റോ​റി​യെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ ​ക​ല്യാ​ണ​മാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക്​ 18 വ​യ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന രേ​ഖ കാ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 11ന്​ ​​വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷെ, പെ​ൺ​കു​ട്ടി ജ​നി​ച്ച​ത് 2009 ഡി​സം​ബ​ർ 30നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ യ​ഥാ​ർ​ഥ രേ​ഖ​ക​ൾ. അ​തു​പ്ര​കാ​രം വി​വാ​ഹ​സ​മ​യ​ത്ത് വ​യ​സ്സ് 16 മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും കാ​മു​ക​ന്‍ ഫ​ര്‍മാ​ന്‍ ഖാ​ന്‍റെ​യും വി​വാ​ഹം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് വാ​ദം. പൂ​വാ​ര്‍ അ​രു​മാ​നൂ​ര്‍ നൈ​നാ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വി​വാ​ഹം നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ​ട​ക്കം പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ന്ന് പ്ര​ചാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം. താ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​യം 18 തി​ക​ഞ്ഞെ​ന്നും ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​വാ​ഹ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ത​മ്പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക​ൾ​ക്ക്​​ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്നും മ​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സം​സ്ഥാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല.

    നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ പി​താ​വ്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി പെ​ൺ​കു​ട്ടി ത​മ്പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​താ​ണ് വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്. പൂ​വാ​റി​ലെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്​​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് താ​ര​വും ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്തും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഫ​ർ​മാ​നെ​ന്ന ഫ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​നും എ​ത്തി​യ​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യ പൊ​ലീ​സ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഫ​ർ​മാ​നൊ​പ്പം അ​യ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പൂ​വാ​ർ അ​രു​മാ​നൂ​ർ നൈ​നാ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്തി. രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ട്​ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

