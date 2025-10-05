Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകു​മ്പ​ളയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:55 AM IST

    കു​മ്പ​ളയിൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം തിങ്കളാഴ്ച നടത്തും; ‘ഗ​സ്സ’ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ മൈം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    School Kalolsavam, Mime
    cancel

    കു​മ്പ​ള: ഗ​സ്സ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ മൈം (മൂ​കാ​ഭി​ന​യം)​ അ​വ​ത​ര​ണം തീ​രും മു​മ്പേ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വിവാദമാവുകയും നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്ത കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​മ്പ​ള ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം തിങ്കളാഴ്ച നടത്തും. നിർത്തിവെച്ച ഗ​സ്സ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ മൂ​കാ​ഭി​ന​യം അടക്കമുള്ളവ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

    അതേസമയം, മൈം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പ​രി​പാ​ടി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ച്‌ ക​ലോ​ത്സ​വം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ തിങ്കളാഴ്ച ഡി.ഡി.ഇ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഡി.ഡി.ഇ നാളെ സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചേക്കും. സംഭവം വാർത്തയും വിവാദവുമായതിനെ തുടർന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കാണ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കിയത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ക​ല​ക്ട​റോ​ടും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടിയിട്ടുണ്ട്.

    കു​മ്പ​ള ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​വേ​ദി​യി​ൽ ഗ​സ്സ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ മൂ​കാ​ഭി​ന​യ (മൈം) മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​ര​ണം തീ​രും മു​മ്പേ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാണ് ക​ർ​ട്ട​നി​ട്ടത്. വി​ഷ​യം വി​വാ​ദ​ത്തി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം ​ത​ന്നെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴു​ മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മൈം ​ഷോ​യി​ലാ​ണ് ഗ​സ്സ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    10 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മൈം ​ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റും 10 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഗ​സ്സ ദൈ​ന്യ​ത​യു​​ടെ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി ക​ർ​ട്ട​ൻ താ​ഴ്ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ത​ര​ണം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ​മൈം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    വി​ഷ​യം സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി രം​ഗം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചേ​ർ​ന്ന പി.​ടി.​എ യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി. പൊ​ലീ​സെ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു​നീ​ക്കി. എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​കാ​ഭി​ന​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​ഹ​ൽ​ഗാം പോ​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​കാ​മെ​ന്നും ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നേ​ര​ത്തേ ​ത​ന്നെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അതേസമയം, മൈം ​ത​ട​ഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മൈം ​ത​ട​യാ​ൻ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​മെ​ന്ന്‌ മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ചോ​ദി​ച്ചു. കു​മ്പ​ള സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തേ മൈം ​വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും മന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school kalolsavamMimePalestine SolidarityV SivankuttyLatest News
    News Summary - Kumbala will hold a Controversial school Kalolsavam on Monday; Mime on the theme of 'Gaza' again
    Similar News
    Next Story
    X