    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 10:30 PM IST

    കുടുംബശ്രീ ഉടച്ചുവാർക്കലിന് സർക്കാർ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഭ​ര​ണ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ട​ച്ചു​വാ​ർ​ക്ക​ലി​നൊ​രു​ങ്ങി സ​ർ​ക്കാ​ർ. അ​ടി​മു​ടി ഇ​ട​ത് ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​ള​ള മി​ഷ​നി​ലാ​ണ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ട​ത് അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ലം തൊ​ട്ട് ജി​ല്ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രെ വി​വി​ധ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ല്ലാം ഇ​ട​ത് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ സി.​പി.​എം സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രോ ആ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ്ത്രീ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് കു​ടും​ബ ശ്രീ​യി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സി.​ഡി.​എ​സ് ത​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ട​ത് ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് ത​ല​പ്പ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലും ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ലും സ്ഥി​രം-​താ​ൽ​കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​രോ ക​ടു​ത്ത ഇ​ട​ത് അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളോ ആ​ണ്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​വ​രി​ൽ ചി​ല​രെ​ല്ലാം ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ചു​മ​ത​ല വി​ട്ടെ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ക​സേ​ര നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ന നെ​ട്ടോ​ട്ട​മു​ണ്ട്.

    ഇ​വ​ർ​ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള അ​സി. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പാ​ർ​ട്ടി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള​വ​ര​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ണ്ട്. ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ൽ​കാ​ലി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ടു​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​വ​രെ മാ​ത്രം ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും ഭ​ര​ണ ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി കെ.​എം. ഷാ​ജി​ക്കാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല. അ​ധി​കം താ​മ​സി​യാ​തെ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    TAGS: Kerala Govt, kudumbashree, udf government change, Kerala News
    News Summary - Government to revive Kudumbashree
