cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് വെ​ങ്ങോ​ല ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ല്‍ത്ത് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ക്ക് കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കി​യ തു​ക ബ്രാ​ഞ്ച് സി.പി.എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. 2019-21ല്‍ ​ചി​കി​ത്സ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ 1888 പേ​ര്‍ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കി​യ വ​ക​യി​ല്‍ 18,41,864 രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ണ്ട​ന്ത​റ നോ​ര്‍ത്ത് ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി 17 ചെ​ക്കാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ക​ണ്ട​ന്ത​റ മാ​ലേ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ സ​ലിം റ​ഹ്മ​ത്തി​ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ന​ല്‍കി​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. വെ​ങ്ങോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​മ്പ​താം വാ​ര്‍ഡ് ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ റോ​ഡി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള യൂ​നി​യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്കാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് ചെ​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​ത് ദു​രൂ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഊ​ണി​ന് 60 രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ ഊ​ണി​ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് 20 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​മി​ത വി​ല​യെ​ടു​ത്ത​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് തു​ക ന​ല്‍കി​യ​ത്. സ​ലിം റ​ഹ്മ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പെ​ര്‍ഫോ​മ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗം ക​ണ​ക്കും രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ത‍െൻറ ബ്രാ​ഞ്ച് പ​രി​ധി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്നെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി തേ​ജോ​വ​ധം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ഹി​ന്‍കു​ട്ടി​യും പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ മാ​ഹി​ന്‍കു​ട്ടി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​ര​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ന്‍.​ബി. ഹ​മീ​ദും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Kudumbashree provided food at the Covid center; The branch secretary got the money