Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകുടുംബശ്രീ ഉൽപന്നങ്ങൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:27 AM IST

    കുടുംബശ്രീ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി കടകളിലും

    text_fields
    bookmark_border
    റീടെയിൽ മേഖലയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ വിതരണക്കാരുമായി കൈകോർക്കുന്നു
    കുടുംബശ്രീ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി കടകളിലും
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ഉൽപന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കടകളിലും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ലഭ്യമാക്കാൻ റീടെയിൽ വിപണന രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ. ഇതിന് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വിവിധ വിതരണ ഏജൻസികൾ മുഖേന വിപണി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 14 ജില്ലകളിലും പ്രധാന വിതരണ ഏജൻസികളെ കണ്ടെത്തി കുടുംബശ്രീ സംരംഭകരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബി2ബി മീറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. 900ൽപരം സംരംഭകരും 227 വിതരണക്കാരുമാണ് പങ്കെടുത്തത്. വിതരണ ഏജൻസികളുടെ സംസ്ഥാന സംഘടനയായ ഓൾ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി കൈകോർത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.

    ഇതിന് പുറമെ ‘കെ-ഇനം’ എന്ന പുതിയ ബ്രാൻഡിലുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ വിഭവങ്ങളും വിപണനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക സാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ 184 ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ 30 പ്രീമീയം ബ്രാൻഡ് ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളും വിപണനത്തിന് സജ്ജമാക്കും.

    സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, പോഷകാഹാര കേന്ദ്രീകൃത മിശ്രിതങ്ങൾ, സംസ്കരിച്ച പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും, കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:distributionkudumbashreeproductsKerala
    News Summary - Kudumbashree products are now available in stores
    Similar News
    Next Story
    X