Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.ടി.യു: ഒമ്പത്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:50 PM IST

    കെ.ടി.യു: ഒമ്പത്​ മാസത്തിന്​ ശേഷം ബജറ്റ്​ പാസാക്കി; പു​തി​യ വി.​സി വ​ന്നശേ​ഷം ചേ​ർ​ന്ന ആ​ദ്യ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    KTU, Budget Approval, Nine-Month Delay, New Vice-Chancellor, First Meeting, കേരള സാ​ങ്കേതിക സർവകലാശാല, ബജറ്റ്, വൈസ് ചാൻസലർ, ഗവർണർ
    cancel

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ -ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ സ​​മ​​വാ​​യ​​ത്തി​​നൊ​​ടു​​വി​​ൽ പു​​തി​​യ വൈ​​സ്​​​ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​ർ വ​​ന്ന​​തോ​​ടെ സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ (കെ.​​ടി.​​യു) ഒ​​മ്പ​​ത്​ മാ​​സ​​മാ​​യി മു​​ട​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ന്ന വാ​​ർ​​ഷി​​ക ബ​​ജ​​റ്റ്​ പാ​​സാ​​ക്കി. ചാ​​ൻ​​സ​​ല​​റാ​​യ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ രാ​​ജേ​​ന്ദ്ര അ​​ർ​​ലെ​​ക്ക​​റു​​ടെ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്ന സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ്​ ഗ​​വേ​​ണേ​​ഴ്​​​സ്​ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​​ണ്​ മാ​​ർ​​ച്ചി​​ൽ പാ​​സാ​​ക്കേ​​ണ്ട ബ​​ജ​​റ്റ്​ പാ​​സാ​​ക്കി​​യ​​ത്. ഡോ. ​​സി​​സ തോ​​മ​​സ്​ പു​​തി​​യ വി.​​സി​​യാ​​യി ചു​​മ​​ത​​ല​​യേ​​റ്റ​​തി​​ന്​ പി​​ന്നാ​​ലെ​​യാ​​ണ്​ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ബ​​ഹി​​ഷ്​​​ക​​ര​​ണം കാ​​ര​​ണം ക്വാ​​റം തി​​ക​​യാ​​തെ പി​​രി​​ഞ്ഞ ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ്​ ഗ​​വേ​​ണേ​​ഴ്​​​സ്​ യോ​​ഗം ചേ​​ർ​​ന്ന​​തും 373.52 കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ ബ​​ജ​​റ്റ്​ പാ​​സാ​​ക്കി​​യ​​തും. സാ​​​ങ്കേ​​തി​​ക സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ ഡോ. ​​സി​​സ തോ​​മ​​സി​​നെ​​യും ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ ഡോ. ​​സ​​ജി ഗോ​​പി​​നാ​​ഥി​​നെ​​യും വി.​​സി​​മാ​​രാ​​യി നി​​യ​​മി​​ക്കാ​​ൻ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ, മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ ധാ​​ര​​ണ​​യാ​​യ​​ത്. ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റു​​ടെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​ന്​ വ​​ഴ​​ങ്ങി​​യാ​​ണ്​ ഡോ. ​​സി​​സ തോ​​മ​​സി​​നെ കെ.​​ടി.​​യു​​വി​​ൽ വി.​​സി​​യാ​​യി നി​​യ​​മി​​ച്ച​​ത്.

    നി​​യ​​മ​​നം ന​​ട​​ന്ന്​ ഒ​​രാ​​ഴ്ച പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കു​​ന്ന ദി​​വ​​സ​​മാ​​ണ്​ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റു​​ടെ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത​​യി​​ൽ ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ്​ ഗ​​വേ​​ണേ​​ഴ്​​​സ്​ യോ​​ഗം ചേ​​ർ​​ന്ന്​ ബ​​ജ​​റ്റ്​ പാ​​സാ​​ക്കി​​യ​​ത്. ബ​​ജ​​റ്റ്​ പാ​​സാ​​കാ​​ത്ത​​ത്​ കാ​​ര​​ണം സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ക​​ടു​​ത്ത സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പാ​​ന​​ൽ ത​​ള്ളി ഡോ. ​​ശി​​വ​​പ്ര​​സാ​​ദി​​നെ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി​​യാ​​യി ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ നി​​യ​​മി​​ച്ച​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ കെ.​​ടി.​​യു​​വി​​ൽ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വി.​​സി വി​​ളി​​ച്ച ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ്​ ഗ​​വേ​​ണേ​​ഴ്​​​സ്, സി​​ൻ​​ഡി​​ക്കേ​​റ്റ്​ യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം വ​​രു​​ന്ന ഇ​​ട​​ത്​ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ബ​​ഹി​​ഷ്​​​ക്ക​​രി​​ച്ച​​തോ​​ടെ ക്വാ​​റം തി​​ക​​യാ​​തെ പി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ട്ടു. ബ​​ജ​​റ്റ്​ പാ​​സാ​​ക്കാ​​നാ​​യി വി​​ളി​​ച്ച യോ​​ഗ​​വും ബ​​ഹി​​ഷ്​​​ക്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ക​​ലാ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ന്ന​​ലെ ന​​ട​​ന്ന യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ഐ.​​ബി സ​​തീ​​ഷ്​ എം.​​എ​​ൽ.​​എ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ സി.​​പി.​​എം അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു. കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് അം​​ഗം എ​​ൽ​​ദോ​​സ് കു​​ന്ന​​പ്പ​​ള്ളി എം.​​എ​​ൽ.​​എ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യും സി.​​പി.​​ഐ അം​​ഗം വി. ​​ശ​​ശി എം.​​എ​​ൽ.​​എ നേ​​രി​​ട്ടും പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു. എം.​​എ​​ൽ.​​എ​​മാ​​രാ​​യ കെ.​​എം സ​​ച്ചി​​ൻ ദേ​​വ്, ദ​​ലി​​മ, എ​​ന്നി​​വ​​ർ വി​​ട്ടു​​നി​​ന്നു. പി.​​എ​​ച്ച്​​​ഡി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ബി​​രു​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നും യോ​​ഗം തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vice chancellorgovernerKerala Technical University
    News Summary - KTU: Budget passed after nine months; The action was taken in the first meeting after the new VC took office
    Similar News
    Next Story
    X