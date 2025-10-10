വോട്ട് എസ്.എഫ്.ഐക്ക്; മണ്ണാർക്കാട് എം.ഇ.എസ് കോളജിലെ കെ.എസ്‍.യു യൂനിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു

വോട്ട് എസ്.എഫ്.ഐക്ക്; മണ്ണാർക്കാട് എം.ഇ.എസ് കോളജിലെ കെ.എസ്.യു യൂനിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടുtext_fields
പാലക്കാട്: കോളജ് യൂനിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകർ എസ്.എഫ്.ഐക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മണ്ണാർക്കാട് കല്ലടി എം.ഇ.എസ് കോളജിലെ കെ.എസ്.യു യൂനിറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു. എസ്.എഫ്.ഐക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തില് അന്വേഷണത്തിന് പാലക്കാട് ജില്ല കമ്മിറ്റി രണ്ടംഗ കമീഷനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കുമെന്നും കെ.എസ്.യു ജില്ല പ്രസിഡന്റ് നിഖില് കണ്ണാടി പറഞ്ഞു.
യു.യു.സി, വൈസ് ചെയർമാൻ , ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ കെ.എസ്.യു മത്സരിക്കും, ബാക്കി മുഴുവൻ ജനറൽ സീറ്റുകളിലും എം.എസ്.എസും മത്സരിക്കാം എന്നാണ് എം.എസ്.എസ്-കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ. എന്നാൽ, ഒരു ജനറൽ സീറ്റിലേക്ക് പോലും കെ.എസ്.യു നോമിനേഷൻ നൽകിയില്ലെന്നും കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറഞ്ഞു.
കോളജിൽ മുന്നണി മര്യാദ കെ.എസ്.യു പാലിച്ചില്ലെന്ന് എം.എസ്.എഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം കെ.എസ്.യു എസ്.എഫ്.ഐയുമായി ചേർന്ന് യൂണിയൻ അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞു.
