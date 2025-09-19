Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.എസ്​.യുക്കാരെ മുഖംമൂടി ധരിപ്പിക്കൽ: ന്യായീകരിച്ച്​ സർക്കാർ; കൈവിലങ്ങിനെ​ തള്ളി

    കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകരെ മുഖംമൂടിയും വിലങ്ങും അണിയിച്ച നിലയിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ശൂ​രി​ലെ കെ.​എ​സ്.​യു ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ഖം​മൂ​ടി​യ​ണി​യി​ച്ച​തി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചും കൈ​വി​ല​ങ്ങ്​ ധ​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞും സ​ർ​ക്കാ​ർ. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ബ്​​മി​ഷ​ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​നാ​ണ്​ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വ​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. പ്ര​തി​ക​ളെ മു​ൻ​പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ക​ണ്ടാ​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​മെ​ന്നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മൊ​ഴി​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ പ​രേ​ഡി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​മു​മ്പാ​യി പ്ര​തി​ക​ളെ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​പ്പി​ച്ച്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ല​ങ്ങ് വെ​ച്ച​തി​നോ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് യോ​ജി​പ്പി​ല്ല. പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റ്റാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​സ​വ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളോ​ട്​ പോ​ലും കാ​ട്ടാ​ത്ത രീ​തി​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട്​ കാ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന്​ സ​ബ്​​മി​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ വി​മ​ര്‍ശി​ച്ച കോ​ട​തി, എ​ന്തി​നാ​ണ് മു​ഖം മ​റ​ച്ച് വി​ല​ങ്ങ​ണി​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെന്നും സ​തീ​ശ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - KSU leaders wear masks: Government justifies; rejects handcuffs
