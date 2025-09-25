Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:40 AM IST

    കെ.എസ്‌.ആർ.ടി.സിയിൽ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കണം -കെ.എസ്‌.ആർ.ടി.ഇ

    കെ.എസ്‌.ആർ.ടി.സിയിൽ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കണം -കെ.എസ്‌.ആർ.ടി.ഇ
    ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്),  ​ഹണി ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി)

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌: കെ.​എ​സ്‌.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്‌ കെ.​എ​സ്‌.​ആ​ർ.​ടി എം​പ്ലോ​യീ​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സി.​ഐ.​ടി.​യു) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​റ്റ്‌ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള​വ​രേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ പെ​ൻ​ഷ​നും ക്ഷാ​മാ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ്‌ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്‌ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക്‌ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. 14 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ക്സ്‌​ഗ്രേ​ഷ്യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന്‌ ന​ടി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ്‌ ശ​മ്പ​ള​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്‌. അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ്‌ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല -സ​മ്മേ​ള​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​മേ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്‌ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ണി ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​നും മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ ജ​ന​റ​ൽ ക‍ൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്‌ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. സി.​ഐ.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. ഗോ​പി​നാ​ഥ്‌, കെ.​എ​സ്‌. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ടി.​കെ. രാ​ജ​ൻ, പി.​പി. പ്രേ​മ, എ​ൻ.​കെ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ഹ​ണി ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌: കെ.​എ​സ്‌.​ആ​ർ.​ടി എം​പ്ലോ​യീ​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സി.​ഐ.​ടി.​യു) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഹ​ണി ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി.​കെ. ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പി.​എ. ജോ​ജോ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​ണ്.

    വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: മോ​ഹ​ൻ​കു​മാ​ർ പാ​ടി (കാ​സ​ർ​കോ​ട്‌), കെ ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട), ബി​ജു​മോ​ൻ പി​ലാ​ക്ക​ൽ (ക​ണ്ണൂ​ർ), പി. ​റ​ഷീ​ദ് (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), വി.​എം. വി​നു​മോ​ൻ (തൃ​ശൂ​ർ), എം.​ബി. സു​രേ​ഷ് (ഇ​ടു​ക്കി), എ. ​അ​ൻ​സാ​ർ (ആ​ല​പ്പു​ഴ), എ​സ്‌.​എ​ച്ച്‌. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷൂ​ജ (തി​രു.​സൗ​ത്ത്).

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: സു​നി​ത കു​ര്യ​ൻ (ആ​ല​പ്പു​ഴ), പി.​എ​സ്‌. മ​ഹേ​ഷ് (പാ​ല​ക്കാ​ട്), ആ​ർ. ഹ​രി​ദാ​സ് (കോ​ട്ട​യം), സു​ജി​ത് സോ​മ​ൻ (തി​രു.​സൗ​ത്ത്), എ​സ്‌. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ (തി​രു. വെ​സ്റ്റ്), കെ. ​സ​ന്തോ​ഷ് (മ​ല​പ്പു​റം), എ​സ്‌.​ആ​ർ. നി​രീ​ഷ് (തി​രു.​വെ​സ്റ്റ്), സു​ജി​ത് കു​മാ​ർ (തി​രു.​വെ​സ്റ്റ്). 250 അം​ഗ ജ​ന​റ​ൽ ക‍ൗ​ൺ​സി​ലും 130 അം​ഗ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    kozhikod KSRTC Pension reform Kerala News
    News Summary - KSRTE ask to pension reform implemented in KSRTC
