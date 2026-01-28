Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:21 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:21 PM IST

    വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് രണ്ട്​ ദിവസം ആർത്തവ അവധി പ്രായോഗികമല്ലന്ന്​​ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് രണ്ട്​ ദിവസം ആർത്തവ അവധി പ്രായോഗികമല്ലന്ന്​​ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: വനിതാ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് രണ്ട്​ ദിവസം ആർത്തവ അവധി അനുവദിക്കുന്നത്​ തൊഴിൽ വിന്യാസത്തെയും നടത്തിപ്പിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന്​ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ഹൈകോടതിയിൽ.

    സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ഇത്​ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കെ​.എസ്​.ആർ.ടി.സി ചീഫ് ലോ ഓഫിസർ പി.എൻ. ഹേന നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു. ആർത്തവ അവധി ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിവേദനം പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്.എസ്. ആശ തുടങ്ങിയ കണ്ടക്ടർമാർ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ വിശദീകരണം.

    ഭരണ, നിയമ നിർമാണ തലങ്ങളിൽ നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട വിഷയമാണിത്​. സർവീസ് ചടങ്ങളിലൊന്നും ഇതിനു വ്യവസ്ഥയില്ല. ആർത്തവ അവധി മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല. അതിനാൽ, ഹരജി നിലനിൽക്കാത്തതാണ്​. ശമ്പളവും പെൻഷനും കൊടുക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിയിൽ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള പുതിയ അവധി പ്രായോഗികമല്ല. നിലവിൽ 1842 കണ്ടക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 2846 വനിതാ ജീവനക്കാരുണ്ട്. പ്രതിമാസം രണ്ട്​ അവധി വീതം ആകെ 5682 അവധി വേണ്ടിവരും. പകരക്കാരെ നിയോഗിക്കൽ, ഓവർടൈം നൽകൽ, സർവീസ് മുടക്കം തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus conductorMenstrual LeaveKSRTCKerala
    News Summary - KSRTC says two days of menstrual leave for female conductors is not practical
    Similar News
    Next Story
    X