Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ജോസേട്ടന്റെ സംഭാവനക്ക് പിന്നാലെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുത്തൻ ബസ് വാങ്ങാൻ വീണ്ടും ഓഫർ

    text_fields
    bookmark_border
    CP John
    cancel
    camera_alt

    ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ

    തൃശൂർ: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് പുതിയ ബസ് വാങ്ങാൻ വീണ്ടും ഓഫർ. തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സതേൺ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് പുതിയ ബസ് വാങ്ങാനായി 40 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നത്. ബസ് വാങ്ങാനുള്ള തുക ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുമെന്ന് സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

    നിലവിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ കീഴിൽ 5,300ഓളം ബസുകളാണ്‌ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇത് പടിപടിയായി ഉയർത്തി സർവീസ് വിപുലീകരിക്കുക എന്നതാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കായി ബസുകൾ സംഭാവന ചെയ്യാമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ എം.എൽ.എമാർക്ക് ആസ്തി വികസന തുക ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ബസുകൾ വാങ്ങി നൽകാമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പരമാവധി മൂന്ന് ബസുകൾ വരെ എം.എൽ.എമാർക്ക് വാങ്ങി നൽകാം.

    അങ്കമാലി സ്വദേശിയും റോബോട്ടിക് കാർ പാർക്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയുമായ ജോസാണ് ആദ്യമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് പുതിയ ബസ് വാങ്ങാൻ പണം സംഭാവന നൽകിയത്. ബസ് വാങ്ങാനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് കൈമാറിയ ചെക്ക് ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Another Donation Offer for KSRTC: Thrissur Society to Fund New Bus
    Next Story
    X