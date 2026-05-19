Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 May 2026 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 10:55 PM IST

    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി സൗജന്യയാത്ര: പരിഹസിച്ച്​ എം.എം. മണി

    സൗ​ജ​ന്യ​യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ന​ട​ത്താ​ൻ സ​തീ​ശ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​പ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ണി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ സ്​​ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര​യെ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​​ത്തെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച്​ എം.​എം. മ​ണി. സൗ​ജ​ന്യ​യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ന​ട​ത്താ​ൻ സ​തീ​ശ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​പ​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ണി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഒ​രു​പാ​ട്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റേ​ത്. ഇ​നി സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ കാ​ണാം. പ​രാ​ജ​യം പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ എ​ന്ത്​ ന​ട​ന്നാ​ലും അ​ത്​ സ​ർ​വ​സ​മ്മ​ത​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ർ​പ്പാ​ടി​ല്ല. ജ​യം വ​ന്നാ​ലും തോ​ൽ​വി വ​ന്നാ​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    പ​രാ​ജ​യ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്​​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സാ​രം ശ​രി​യ​ല്ല. തോ​ൽ​വി ഒ​രി​ക്ക​ലും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ഇ​നി തോ​റ്റ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ഞ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നു​മാ​കി​ല്ല. വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​ത്തും. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യോ എ​ന്ന്​ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്’’-​എം.​എം. മ​ണി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: KSRTC, kerala, politics, MM Mani
    News Summary - KSRTC free travel: M.M. Mani mocks the decision
