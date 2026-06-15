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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 10:44 PM IST

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ സൗജന്യ യാത്ര: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിന് എതിരെ ബിനീഷ്​ കോടിയേരി

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    bineesh kodiyeri
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ബ​സി​ൽ സൗ​ജ​ന്യം കൊ​ടു​ത്താ​ൽ പ​ണം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബി​നീ​ഷ് കോ​ടി​യേ​രി. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ, അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഹേ​ള​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ബി​നീ​ഷ് കുറിച്ചു.

    1980ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​മാ​സം 45 രൂ​പ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​തേ മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ​ത്. ആ ​തു​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ള്ളു​കു​ടി​ച്ച് തീ​ർ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ച​ത്. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ​യും ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും പു​ച്ഛ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്നതിന് മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്ന് വീ​ണ്ടും തെ​ളി​യി​ച്ചെ​ന്ന് സമൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലെ കു​റി​പ്പി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

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    TAGS:Bineesh KodiyeriKSTRCVD Satheesan
    News Summary - KSRTC free travel: Bineesh Kodiyeri criticizes Chief Minister's remarks.
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