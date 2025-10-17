Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബസിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ കുപ്പി: ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കി

    നടപടി അധികാര ദുരുപയോഗം -ഹൈകോടതി
    ബസിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ കുപ്പി: ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കി
    കൊ​ച്ചി: ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​ർ ജ​യ്‌​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫി​നെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ ന​ട​പ​ടി ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. ​

    സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യ കാ​ര​ണ​മി​ല്ലെ​ന്നും ശി​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യേ കാ​ണാ​നാ​കൂ​വെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഡ്രൈ​വ​റെ പൊ​ൻ​കു​ന്ന​ത്തു​നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ പു​തു​ക്കാ​ട്​ ഡി​പ്പോ​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്​.

    പൊ​ൻ​കു​ന്ന​ത്തു​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ചി​ല്ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം സ്വേ​ച്ഛാ​പ​ര​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​നാ​ലാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ളം ബ​സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം.

    ബ​സ്​ വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഡ്രൈ​വ​ർ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ ന​ട​പ​ടി അ​ധി​കാ​ര ദു​രു​പ​യോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

