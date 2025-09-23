Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസ് നിലച്ചു

    ന​ട​ത്തി​പ്പ് ആ​ന്ധ്ര ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് ​
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ സർവീസ് നിലച്ചു
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഏ​റെ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ കൊ​റി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ചു. ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല ആ​ന്ധ്ര​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ സി​ങ്കു സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ​സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​താണ് കാരണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക്ക ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ലും കൊ​റി​യ​റും പാ​ഴ്സ​ലു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞേ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കൂ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    2023 ജൂ​ണി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ 1.5 കോ​ടി രൂ​പ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 46 ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​വ​രെ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള സ​മ്മ​ത​പ​ത്ര​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ജോ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ഡോ​ര്‍ ഡെ​ലി​വ​റി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. പി​ന്നെ​യെ​ന്തി​നാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക്ക് വ​ൻ​തു​ക ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ചോ​ദ്യം.

    TAGS:KSRTCKSRTC Courier ServiceLatest NewsKerala
