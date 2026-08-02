Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 11:46 PM IST

    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ: പുതിയ ടെൻഡറിന്​ നടപടി തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി കൊറിയർ: പുതിയ ടെൻഡറിന്​ നടപടി തുടങ്ങി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ലെ കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി പു​തി​യ​ ടെൻഡ​റി​ന്​ ന​ട​പ​ടി​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ന്ധ്ര ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ൽ കൊ​റി​യ​ർ സേ​വ​നം പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ഡെ​ലി​വ​റി, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം, കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ ടെ​ൻഡ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. കൊ​റി​യ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​വി​ലെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തും. നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യ ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2023 ജൂ​ണി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച കൊ​റി​യ​ര്‍ സം​വി​ധാ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പു​റം​ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ 1.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ലാ​ഭം നേ​ടി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലാ​ണ് 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ല്‍ ആ​ന്ധ്ര ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​വി​ധ ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ലാ​യി 44 കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യി കൊ​റി​യ​ര്‍ എ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ​രാ​തി​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ടി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ത​ര​വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക്​ വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TenderCourierKSRTCKerala
    News Summary - KSRTC Courier: Process for new tender has begun
    Similar News
    Next Story
    X