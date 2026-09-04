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    കുതിപ്പ് തുടർന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി: ഓണം കഴിഞ്ഞും റെക്കോഡ് വരുമാനം

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    എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വരുമാനം 29.88 ലക്ഷം
    കുതിപ്പ് തുടർന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി: ഓണം കഴിഞ്ഞും റെക്കോഡ് വരുമാനം
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    എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ - ര​തീ​ഷ്​ ഭാ​സ്ക​ർ

    കൊ​ച്ചി: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​പ്പോ​ക്ക്​ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച. ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ആ​ദ്യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഡി​പ്പോ​യു​ടെ വ​രു​മാ​നം ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ 29.88 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി. 29,88,679 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട്​ ഓ​ടി നേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ദി​ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 116.07 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വ്​​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 25,10,000 രൂ​പ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്​ വ​രു​മാ​നം 29.88 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യും ട്രി​പ്പു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ പാ​ലി​ച്ചു​മാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​പ്പോ അ​ഭി​മാ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​കെ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 83 ആ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച തി​ര​ക്ക്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ 31ാം തീ​യ​തി 95 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജോ​ലി​ക്കാ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും. സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​പ്പോ​യി​ലെ എ.​ടി.​ഒ അ​ജി​ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ത്രം 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ചെ​ന്നെ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​രു അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സും ന​ട​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നാ​ല്​ ലോ ​ഫ്ലോ​ർ എ.​സി ബ​സു​ക​ളും അ​ന്നേ ദി​വ​സം അ​ധി​ക​മാ​യി സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി, ഫാ​സ്റ്റ്​ പാ​സ​ഞ്ച​ർ, സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മ​റ്റ് ശ്രേ​ണി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി എ.​ടി.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മാ​ത്രം എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്ന് 95 സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ്​ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ കു​തി​പ്പി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. യാ​ത്രാ ക്ലേ​ശം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും യ​ഥാ​സ​മ​യം ഏ​ർ​​​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണ നാ​ളു​ക​ളി​ലെ മ​റ്റ്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​തി​വി​ലും ക​വി​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഡി​പ്പോ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ല റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തി. ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള 83 സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ 21 എ​ണ്ണം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ബ​സു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, പി​ഴ​ല, ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ബ​ജ​റ്റ്​ ടൂ​റി​സം സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പു​തി​യ യാ​ത്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വ​രു​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ്​ ഡി​​പ്പോ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്ന് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ.​സി ലോ ​ഫ്ലോ​ർ സ​ർ​വി​സി​ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഈ ​ബ​സ്​ നെ​ടു​​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തും. ഡ​ബി​ൾ ഡ​ക്ക​ർ ബ​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഡി​പ്പോ​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ്​ ടൂ​റി​സം സ​ർ​വി​സു​ക​ളും മി​ക​ച്ച വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​വ​ക്ക്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - KSRTC continues to growth in Ticket Collection
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