കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സിറ്റി റൈഡ് ഡബ്ൾഡക്കർ ബസ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തുംtext_fields
കോഴിക്കോട്: സന്ദർശകർക്ക് നഗരക്കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ സിറ്റി റൈഡ് ഡബ്ൾഡക്കർ ബസ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും പോലെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഓപൺ ഡബിൾ ഡക്കർ ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് നടത്തുക.
കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള ബസ് നെടുമങ്ങാട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കകം സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാവുമെന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉയരം കൂടിയ ബസ് ആയതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളും കേബിളുകളും തടസ്സമാവാത്ത റുട്ടിലൂടെ വേണം സർവീസ് നടത്താൻ. റൂട്ട് പരിശോധന നടന്നു വരികയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ബസ് ആയതിനാൽ റിചാർജിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
