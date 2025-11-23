തിരുവല്ലയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക്

തിരുവല്ലയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
തിരുവല്ല: എം.സി റോഡിലെ തിരുവല്ല ളായിക്കാട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഡ്രൈവർ അടക്കം പത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ളായിക്കാട് ജങ്ഷനു സമീപം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 3.15ഓടെയായിരുന്നു അപകടം.
കോട്ടയത്ത് നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ്സും തിരുവല്ലയിൽനിന്നു കോട്ടയത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഓർഡിനറി ബസ്സുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിന്റെ ഡ്രൈവർ മനീഷ് അടക്കം 10 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മനീഷിന്റെ തലക്കും കാലിനും ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട്. യാത്രക്കാരിൽ പലരുടെയും തലക്കും മുഖത്തുമാണ് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരെ നാട്ടുകാരും മറ്റ് വാഹന യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് തിരുവല്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസിന് മുമ്പിൽ പോവുകയായിരുന്ന മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചാപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് എതിരെ വന്ന ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മുൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. തിരുവല്ല പൊലീസും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വൻ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് എം.സി റോഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
