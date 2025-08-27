Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘പിടിവള്ളി’ നീക്കി;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:29 AM IST

    ‘പിടിവള്ളി’ നീക്കി; കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസുകളിൽ വാതിലടക്കാൻ പെടാപ്പാട്

    text_fields
    bookmark_border
    KSRTC bus
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളി​ൽ വാ​തി​ലു​ക​ളി​ലെ ‘പി​ടി​വ​ള്ളി’ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കി. വെ​ട്ടി​ലാ​യ​ത്​ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​മാ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും. ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക്​ ഡോ​റു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ​ഴ​യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ വാ​തി​ല​ട​ക്കാ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ വ​ള്ളി​യോ കെ​ട്ടി​യി​ടു​ന്ന പ​തി​വു​ണ്ട്. മി​ക്ക​വാ​റും യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഈ ​ക​യ​റി​ൽ പി​ടി​ച്ച്​ വാ​തി​ൽ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം വ​ള്ളി​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ത​ട്ടു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ അ​ഴി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ​ക്കും ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ത​ല​വേ​ദ​ന ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി. സാ​മാ​ന്യം ഭാ​ര​മു​ള്ള വാ​തി​ലു​ക​ളാ​ണ്​ എ​ല്ലാ ബ​സു​ക​ളി​ലും. ക​യ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ മ​ല​ർ​ക്കെ തു​റ​ന്ന് ബ​സി​ന്‍റെ ബോ​ഡി​യി​ൽ പോ​യി ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കും. ബ​സി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​യാ​ൾ വാ​തി​ൽ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​ൽ​പ്പി​ടി​ത്തം ന​ട​ത്ത​ണം. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രാ​ണ്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ വീ​ഴാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    തി​ര​ക്കു​ള്ള ബ​സി​ൽ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ത്തി അ​ട​ക്ക​ൽ ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ല. ര​ണ്ട്​ വാ​തി​ലു​ക​ൾ നോ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും പ്ര​യാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​യ​റു​​ള്ള​​മ്പോ​ൾ സീ​റ്റി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ത​ന്നെ​ വാ​തി​ൽ അ​ട​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന യാ​​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​നി​ഞ്ഞി​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​രോ സ്​​റ്റോ​പ്പി​ലും ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ഫു​ട്ബോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി വാ​തി​ല​ട​ക്ക​ണം.

    പ്ര​ശ്​​നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടും ക​ൽ​പി​ച്ച്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ക​യ​ർ കെ​ട്ടു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ബാ​ഗി​ൽ ക​യ​ർ ക​രു​തും. അ​തും കെ​ട്ടി ഡ്യൂ​ട്ടി. വൈ​കു​ന്നേ​രം മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ഴി​ച്ച്​ ബാ​ഗി​ൽ ക​രു​തും. അ​ല്ലാ​തെ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ പ​ക്ഷം. ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ നീ​ള​ത്തി​ൽ ക​യ​ർ കെ​ട്ടി​യ​താ​ണ്​ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​രു​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Human Rights Commissionbus doorKSRTCKerala News
    News Summary - KSRTC bus doors rope removed
    Similar News
    Next Story
    X