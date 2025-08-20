Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:36 PM IST

    സ്ഥാപനത്തിന്​ നഷ്ടമുണ്ടായ കേസുകൾ: വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി തുടരാൻ കെ.എസ്​.ഇ.ബി

    സ്ഥാപനത്തിന്​ നഷ്ടമുണ്ടായ കേസുകൾ: വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി തുടരാൻ കെ.എസ്​.ഇ.ബി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വി​ര​മി​ച്ചാ​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. വി​ര​മി​ച്ച്​ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ഷ്ടം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ണ​ക്ട​ഡ്​ ലോ​ഡി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​​പ​​യോ​ഗി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ന്​ 34,946 രൂ​പ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്​ ഇ​ള​വ്​ ചെ​യ്ത്​ കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്​​ച​യാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2016ലാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം തൃ​ശൂ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ക്കി​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. 2017ൽ ​ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ​ർ​വീ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ ഫ​യ​ലും എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം വി​ഭാ​ഗം ചീ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്​ 2024 ജൂ​ണി​ലാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ​സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ന​ഷ്​​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം സ​ർ​വീ​സി​​ലി​രി​ക്കെ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നീ​ക്കം.

