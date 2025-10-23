Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്രസരണ മേഖലയി​ലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:11 AM IST

    പ്രസരണ മേഖലയി​ലെ സ്വകാര്യവത്കരണം; നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ലി​യ പ്ര​സ​ര​ണ​ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങും
    പ്രസരണ മേഖലയി​ലെ സ്വകാര്യവത്കരണം; നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്‍ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പ്ര​സ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. 250 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ ചെ​ല​വു​വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ പ്ര​സ​ര​ണ​ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങാ​നും താ​രി​ഫ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടെ​ൻ​ഡ​ർ (ടി.​ബി.​സി.​ബി) വ​ഴി സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ഏ​ൽ​പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. കേ​ന്ദ്ര വൈ​ദ്യു​തി ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ഗ്രി​ഡ് ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ട​മെ​ടു​പ്പ് പ​രി​ധി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ന​ഷ്ടം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ടു​രേ​ഖ​യി​ൽ, പ്ര​സ​ര​ണ ലൈ​നു​ക​ൾ താ​രി​ഫ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടെ​ൻ​ഡ​റാ​യി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ ക​രാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​സ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ലി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ​സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 600 കോ​ടി ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ലു​വ സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​ൻ-​കു​ന്നം​കു​ളം സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സ​ര​ണ ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ടി.​ബി.​സി.​ബി വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​സ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ൻ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് പി​ന്മാ​റാ​നാ​കും.

    പ​ക​രം നി​ർ​മാ​ണ​ക​രാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത കാ​ലം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. വൈ​കാ​തെ ചെ​റി​യ ലൈ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​സ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:privatizationLatest NewsKeralaKSEB
    News Summary - KSEB started privatization process power transmission sector
    Similar News
    Next Story
    X