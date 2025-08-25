Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:15 AM IST

    സൗരോർജം ബാധ്യത തന്നെ; വട്ടമേശ ചർച്ചയിലും ആവർത്തിച്ച്​ കെ.എസ്​.ഇ.ബി

    kseb 9798798
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ക​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ബാ​ധ്യ​ത​യാ​വു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ദം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്. സി.​എം.​ഡി​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ‘വ​ട്ട​മേ​ശ ച​ർ​ച്ച’​യി​ലാ​ണ്​ ​സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ മൂ​ലം നേ​രി​ടു​ന്ന ന​ഷ്ടം അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    നെ​റ്റ്​ മീ​റ്റ​റി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സോ​ളാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യെ എ​ങ്ങി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ​

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വീ​ഡി​യോ ‘റൗ​ണ്ട്​ ​ടേ​ബി​ൾ ഡി​സ്​​ക​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യ​ട​ക്കം ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2024-25 വ​ർ​ഷം സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി മൂ​ലം 526 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി വീ​ഡി​​യോ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ ബി​ല്ലി​ങ്​ രീ​തി മൂ​ലം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ന​ഷ്ടം, പ​ക​ൽ വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി ല​ഭി​​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ​​സ​റ​ണ്ട​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ബാ​ധ്യ​ത, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ​സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ലോ​ഡ്​ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​​തേ​സ​മ​യം, വൈ​ദ്യു​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്​​നം പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​റാ​ണെ​ന്ന്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ വാ​ദം. പെ​രു​പ്പി​ച്ച ന​ഷ്ട​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ്ര​സ​ര​ണ-​വി​ത​ര​ണ​ ശൃം​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ​കേ​ന്ദ്ര ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​ണു​ന്ന​ത്. കാ​റ്റും വെ​യി​ലും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച്​ അ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ൽ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സോ​ളാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ട്, ഭാ​വി​യി​ൽ ഗ്രി​ഡി​ലെ ലോ​ഡ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

