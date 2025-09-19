Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:00 AM IST

    വൈദ്യുതി വാങ്ങലിലെ കരുതലും വേനൽമഴയും; ആറു മാസംകൊണ്ട് 2303 കോടി ലാഭിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി

    വൈദ്യുതി വാങ്ങലിലെ കരുതലും വേനൽമഴയും; ആറു മാസംകൊണ്ട് 2303 കോടി ലാഭിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ലാ​ഭി​ച്ച​ത് 2303 കോ​ടി രൂ​പ. മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തും വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ​യു​മാ​ണ് ജൂ​ൺ 30 വ​രെ​യു​ള്ള ബാ​ല​ൻ​സ് ഷീ​റ്റി​ൽ വ​ൻ​കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ലു​ള്ള കു​റ​വ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്താ​തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്.

    2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1195.60 കോ​ടി രൂ​പ​യും ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 31 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മി​റ​ങ്ങി​യ ത്രൈ​മാ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ 1108.10 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​പ്ര​കാ​രം അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക ബാ​ല​ൻ​സ് ഷീ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2303.70 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് കു​റ​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ ലാ​ഭം 692.39 കോ​ടി​യും ജൂ​ൺ 31 വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാം ത്രൈ​മാ​സ ലാ​ഭം 687.72 കോ​ടി​യു​മാ​ണ്. ആ​കെ 1380 .11 കോ​ടി രൂ​പ.

    വേ​ന​ൽ​മ​ഴ തു​ണ​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ (സ്വാ​പ്) വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങി ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്കി.

    ജൂ​ലൈ മാ​സം മു​ത​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ത്രൈ​മാ​സ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 3000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വ് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ക​ഴി​ഞ്ഞ താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ന​ഷ്ടം 731 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. 2303 കോ​ടി​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ലെ കു​റ​വി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റ​റി ആ​സ്തി​യാ​യ 6600 കോ​ടി രൂ​പ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി.

    TAGS:ElectrictyLatest NewsKeralaKSEB
    News Summary - KSEB saves Rs 2303 crore in six months
