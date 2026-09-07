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    വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയെന്ന്​ കെ.എസ്​.ഇ.ബി

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    വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയെന്ന്​ കെ.എസ്​.ഇ.ബി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല താ​ര​ത​മ്യേ​ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പ​വ​ർ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​ത​യി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ട്.

    ഗ്രി​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ് പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​ത​യി​ലു​ള​ള 12,000 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്റെ കു​റ​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​ത​യി​ലും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത കു​റ​വു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പീ​ക്ക് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 600 മു​ത​ൽ 800 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ഗം 600-800 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​വ​ർ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും, ഗ്രി​ഡ് ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി കു​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​നും 12നു​മി​ട​യി​ൽ ഭാ​ഗി​ക വൈ​ദ്യു​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - KSEB Reports Significant Rise in Power Consumption
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