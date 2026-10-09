മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സമരം പിൻവലിക്കാൻ ധാരണ; പുറത്താക്കിയവരെ തിരിച്ചെടുക്കും, 15 ന് വീണ്ടും യോഗം

മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സമരം പിൻവലിക്കാൻ ധാരണ; പുറത്താക്കിയവരെ തിരിച്ചെടുക്കും, 15 ന് വീണ്ടും യോഗംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി മീറ്റർ റീഡർമാർ നടത്തിവന്ന സമരം പിൻവലിക്കാൻ ധാരണയായി. വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.
സമരത്തെ തുടർന്ന് പുറത്താക്കിയ മീറ്റർ റീഡർമാരെ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. മീറ്റർ റീഡർമാർ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒക്ടോബർ 15 ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു.
മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സമരത്തെ തുടർന്ന് ശരാശരി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കണക്കാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിൽ നൽകാൻ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി) നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. സ്വയം മീറ്റർ റീഡിങ് നടത്താൻ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അനുമതി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
1800ഓളം മീറ്റർ റീഡർമാരാണ് ഒരാഴ്ചയായി സമരം നടത്തിയത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിൽ നൽകുന്നതടക്കം മുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരുടെ സംഘടനകളുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി ഡയറക്ടർമാർ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ധാരണയായിരുന്നില്ല.
തങ്ങള്ക്ക് ശമ്പള വര്ധനവ് കിട്ടിയിട്ട് നാല് വര്ഷമായെന്നും വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കാതെ തന്നെ പുതിയ ജോലികള് തങ്ങളുടെ മേല് കെട്ടിവെക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ജീവനക്കാര് സമരം തുടങ്ങിയത്. ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് പലവട്ടം കെ.എസ്.ഇ.ബി മാനേജ്മെന്റിനും മുൻമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് ഓൾ കേരള മീറ്റർ റീഡേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൻ തലവടി പറഞ്ഞത്. സമരത്തെ സർക്കാർ അടിച്ചമർത്താനാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരമാവധി ആവശ്യകതകൂടി (ആർ.എം.ഡി) റീഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി നിർദേശമാണ് മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സമരത്തിന് കാരണമായത്. വ്യത്യസ്ത മീറ്ററുകളിൽനിന്ന് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകാതെയാണ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയത്.
മീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടേണ്ടിവരും. അതിന് ആനുപാതികമായി വേതനം കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കരാർ മീറ്റർ റീഡർമാരിൽ ഒരുവിഭാഗം കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് സമരം ചെയ്തത്.
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