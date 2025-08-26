Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 8:13 AM IST

    ഉഴപ്പൻ മറുപടി ഇനി പറ്റില്ല; വിവരാവകാശ മാർഗ നിർദേശവുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി

    ഉഴപ്പൻ മറുപടി ഇനി പറ്റില്ല; വിവരാവകാശ മാർഗ നിർദേശവുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ അ​വ്യ​ക്ത​വും അ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സ്, കാ​ല​താ​മ​സം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​വും വ്യ​ക്ത​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഫീ​സ് വാ​ങ്ങ​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം. അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ർ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ(​പി.​ഐ.​ഒ/​എ.​പി.​ഐ.​ഒ) മാ​ത്ര​മേ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​വൂ. അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം വ്യ​ക്ത​മാ​യി വാ​യി​ച്ചു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റു​പ​ടി വാ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ കൃ​ത്യ​വും വ്യ​ക്ത​വു​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണം.

    ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ത്രം ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണം. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​രു​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണം. ഭാ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ അ​നു​ബ​ന്ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ (സെ​ക്ഷ​ൻ 7,8) വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വി​ലാ​സം മാ​ത്രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​തി​ന്റെ ലി​ങ്കു​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ന്മാ​രും അ​വ​രു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പി.​ഐ.​ഒ/​എ.​പി.​ഐ.​ഒ മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    TAGS:RTI applicationGuidelinesKerala NewsKSEB
    News Summary - KSEB issued guidelines for complaints regarding the increase in RTI applications
