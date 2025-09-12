Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:45 PM IST

    കെ.എസ്.ഇ.ബി: ഡി.എ കുടിശ്ശിക അടുത്ത മാസം മുതൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യി​ലെ ഡി.​എ, ഡി.​ആ​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ത​ൽ പ​ത്ത്​ ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്. 2022 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2024 ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള 31 മാ​സ​ത്തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​​കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫു​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്​​സ്​ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ന​ൽ​കി​യ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ കേ​സി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​മാ​ണ്​ ഫു​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ടാ​തെ അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ത​ൽ പ​ത്ത്​ ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി തു​ക ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കു​ടി​ശ്ശി​ക വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ​തി​രാ​യ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ കേ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന്​ ​ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഭ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന മ​റ​നീ​ക്കി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​താ​യി പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

