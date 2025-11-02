Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 4:50 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 4:50 PM IST

    കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ കോൺ​ഗ്രസിന്റെ തിരു. മേയർ സ്ഥാനാർഥി​; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി

    കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ കോൺ​ഗ്രസിന്റെ തിരു. മേയർ സ്ഥാനാർഥി​; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എം.എൽ.എ കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖരെ രംഗത്തിറക്കി തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ പിടിക്കാൻ കച്ചമുറുക്കി യു.ഡി.എഫ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. 48 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. മുരളീധരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ശബരീനാഥൻ കവടിയാർ വാർഡിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഘടകകക്ഷികളുമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് വിഭജനം ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. സി.എം.പി, കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുസ്‍ലിം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, ആർ.എസ്.പി എന്നിവരുമായി ഓരോ സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ലിസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും.

    സ്ഥാനാർഥികളും വാർഡുകളും:

    കഴക്കൂട്ടം: എം.എസ്. അനിൽ കുമാർ (ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി),

    കാട്ടായിക്കോണം -എ. സുചിത്ര,

    പൗടിക്കോണം: ഗാന്ധി സുരേഷ്

    ചെങ്കോട്ടുകോണം: വി.ഐ. സരിത

    കാര്യവട്ടം: ജയന്തി

    പാങ്ങപ്പാറ: നീത്തു രഘുവരൻ (യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

    പാതിരപ്പള്ളി: എസ്.പി. സജികുമാർ

    അമ്പലമുക്ക്: അഖില (യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ല സെക്രട്ടറി)

    കൊടപ്പനക്കുന്ന്: എസ്. അനിത (കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്, ദലിത്കോൺഗ്രസ് ജില്ല ഭാരവാഹി)

    നെട്ടയം: ആശാ മുരളി

    കാച്ചാണി: എസ്.ബി. രാഖി (ആശാ പ്രവർത്തക)

    വാഴോട്ടുവണം: പി. സദാനന്ദൻ

    കൊടുങ്ങാനൂർ: എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ

    വട്ടിയൂർക്കാവ്: ഉദയകുമാർ എസ്

    കാഞ്ഞിരം പാറ: എസ്. രവീന്ദ്രൻ നായർ

    പേരൂർക്കട: ജി. മോഹനൻ

    കവടിയാർ: ശബരീനാഥ്

    മുട്ടട: വൈഷ്ണ സുരേഷ് (കെ.എസ്.യു ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)

    TAGS:K MuraleedharanTrivandrum CorporationKS Sabarinathan
    News Summary - K.S. Sabarinathan Congress's Trivanrum Mayoral candidate; List released
