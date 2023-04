കോൺ.റിബൽ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ `കൈ'പിടിയിൽ ഒതുക്കി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മംഗളൂരു:ഉടുപ്പി മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക നൽകിയ കൃഷ്ണമൂർത്തി ആചാര്യ മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി.കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസാദ് രാജ് കാഞ്ചനു വേണ്ടി ആചാര്യ പ്രചാരണം നടത്തും. കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻറ് ഡി.കെ.ശിവകുമാർ എം.എൽ.എ നടത്തിയ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളാണ് വിജയം കണ്ടത്.സീറ്റ് മോഹിച്ച ആചാര്യ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത അരിശത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി പത്രിക നൽകുകയായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Krishnamurthy Acharya, who filed as a rebel Congress candidate in Udupi constituency, withdrew from the contest