    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 May 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 16 May 2026 10:50 PM IST

    കെ.ആർ. നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കുട്ടികളെ തടഞ്ഞെന്നു പരാതി; ഒരാൾക്ക്​ സസ്​പെൻഷൻ

    കോ​ട്ട​യം: പ​ള്ളി​ക്ക​ത്തോ​ട്​ കെ.​ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ​ സ​മ്പ​ർ​ക്ക പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ പാ​മ്പാ​ടി മ​ന്നം ബാ​ല​സ​മാ​ജ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​വി​പി​നെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ട്​​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ ബാ​ല​സ​മാ​ജ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ത്തി ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. എ​ന്നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രോ​ട്​ ക്ലാ​സി​ലി​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ ജോ​ഷ്​​ന കെ. ​ജോ​യ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​റി​യി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച​ക​ളി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ സ​ന്ദ​ർ​​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന ആ​യ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​വ​രെ വി​ല​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വി​പി​നെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​താ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    TAGS:ChildrensuspensionK.R. Narayanan InstituteKerala News
    News Summary - Complaint alleging that children were detained at K.R. Narayanan Institute; One person suspended
