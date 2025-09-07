Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്​ കെ.പി.എം.എസ്​ പിന്തുണ; സ്ത്രീ ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദം അ​ന​വ​സ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തെന്ന്​ പുന്നല ശ്രീകുമാർ

    Punnala Sreekumar
    പുന്നല ശ്രീകുമാർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കെ.​പി.​എം.​എ​സും. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി കെ.​പി.​എം.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ന​വോ​ത്ഥാ​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വി​ക​സ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​റി​നോ​ട് പ്ര​ശാ​ന്ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദം അ​ന​വ​സ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന്​ താ​ൻ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ആ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​വി​ധി​ക്ക് വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കാം.

    ത​ൽ​ക്കാ​ലം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​രു​ത്. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഗ​മ​മാ​ണി​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ലം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ന​വ​സ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വാ​ദ​മാ​ണെ​ന്നും പു​ന്ന​ല പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ന്ന​ല പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ ശേ​ഷം പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പു​ന്ന​ല ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

