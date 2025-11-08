Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    8 Nov 2025 8:54 AM IST
    8 Nov 2025 8:54 AM IST

    കെ.​പി.​സി.​സി; മൂ​ന്ന്​​ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്ക്​

    ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ​ക്ക്
    കെ.​പി.​സി.​സി; മൂ​ന്ന്​​ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്ക്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന്​ മേ​ല​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക്​ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യും കെ.​പി.​സി.​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ​രി​ഷ്കാ​രം. മൂ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്കാ​ണ്​​ മേ​ഖ​ല തി​രി​ച്ചു​ള്ള ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ൾ ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥി​നാ​ണ്. ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളു​​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​മേ​ഖ​ല​യു​ടേ​ത്​ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നും. കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ 13 വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ര്‍ക്കും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ക്കു​മാ​ണ്​ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് 140 നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ര്‍ക്കും മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി ചു​മ​ത​ല ന​ല്‍കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര സ​ന​ലി​നാ​ണ്​ സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല. ഓ​ഫി​സ് ചു​മ​ത​ല എം.​എ. വാ​ഹി​ദി​നും. ന​വം​ബ​ര്‍ 12ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​​ 12ന്​ ​കെ.​പി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​ടേ​യും യോ​ഗം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ലി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ​സ​മി​തി, എം.​പി​മാ​ര്‍, എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടേ​യും യോ​ഗ​വും ന​ട​ക്കും.

    ജില്ലാ ചുമതല:

    • തിരുവനന്തപുരം -അഡ്വ. ഡി. സുഗതൻ
    • കൊല്ലം -എം. വിൻസെന്റ് എം.എൽ.എ.
    • പത്തനംതിട്ട -അഡ്വ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം.എൽ.എ.
    • ആലപ്പുഴ -റോയ് കെ. പൗലോസ്
    • കോട്ടയം -അഡ്വ. ശരത് ചന്ദ്രപ്രസാദ്
    • ഇടുക്കി- എ.എ. ഷുക്കൂർ
    • എറണാകുളം -പാലോട് രവി
    • തൃശൂർ -ജെയ്സൺ ജോസഫ്
    • മലപ്പുറം -അഡ്വ. വി.ടി. ബൽറാം
    • പാലക്കാട് -വി.പി. സജീന്ദ്രൻ
    • കോഴിക്കോട് -ഹൈബി ഈഡൻ എം.പി.
    • വയനാട് -വി.എ. നാരായണൻ
    • കണ്ണൂർ -രമ്യ ഹരിദാസ്
    • കാസർകോട് -അഡ്വ. എം. ലിജു
