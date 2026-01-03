Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.പി.സി.സി ദ്വിദിന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:45 PM IST

    കെ.പി.സി.സി ദ്വിദിന നേതൃക്യാമ്പ് ഞാ​യറാഴ്ച മുതൽ വയനാട്ടിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.പി.സി.സി ദ്വിദിന നേതൃക്യാമ്പ് ഞാ​യറാഴ്ച മുതൽ വയനാട്ടിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ല​ക്ഷ്യ ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ് സ​മ്മി​റ്റ്’ ദ്വി​ദി​ന ക്യാ​മ്പ് ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ബ​ത്തേ​രി സ​പ്ത ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര സ​ന​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍, എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പാ​ദാ​സ് മു​ന്‍ഷി, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, മു​ന്‍ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് യോ​ഗം രൂ​പം ന​ല്‍കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ ക്യാ​മ്പ് അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KPCC
    News Summary - KPCC two-day leadership camp in Wayanad from Sunday
    Similar News
    Next Story
    X