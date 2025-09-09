Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:00 AM IST

    സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രണവുമായി കെ.പി.സി.സി; സെ​ൽ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും

    സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രണവുമായി കെ.പി.സി.സി; സെ​ൽ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി​ഹാ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ദ പോ​സ്റ്റി​ട്ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ല്ലി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി കെ.​പി.​സി.​സി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ​തീ​രു​മാ​നം.

    ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ൽ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട. എ.​ഐ.​സി.​സി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗം ന​ൽ​കു​ന്ന പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി. സം​സ്ഥാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണം.

    പാ​ർ​ട്ടി അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളാ​യ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. ഇ​തി​നാ​യി സെ​ൽ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സെ​ല്ലി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ര​നാ​യ കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം ചു​മ​ത​ല ഒ​ഴി​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നെ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​രും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ചെ​റു​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ വ്യ​ക്​​തി താ​ൽ​​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള സൈ​ബ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടും.

