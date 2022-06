കെ.പി.സി.സി അംഗങ്ങൾ: കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ധാരണ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. ആ​കെ 280 അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 46 ഒ​ഴി​വ്​ മാ​ത്രം നി​ക​ത്തി​യും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രെ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യു​മാ​ണ് ധാ​ര​ണ. 50 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​തി​യാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​കും. സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റി. സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന മു​റ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എ​ന്നി​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ്​ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്. Show Full Article

KPCC members Preference will be given to women and persons below 50 years of age