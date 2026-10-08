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    കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കെ 13ന് അടിയന്തര കെ.പി.സി.സി യോഗം; അടൂർ പ്രകാശിന്‍റെ പരാതി പരിഹാരത്തിന് സമയമെടുക്കുമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

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    സണ്ണി ജോസഫ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​റു​ടെ പ​ര​സ്യ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വും പ​രാ​തി​യു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ കെ.​പി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗം ഈ ​മാ​സം 13ന്​ ​ചേ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. 13ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ഇ​ന്ദി​രാ ഭ​വ​നി​ലാ​ണ് യോ​ഗ​മെ​ന്ന് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം പ​ട​നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി യോ​ഗം വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ വി​മ​ര്‍ശ​ന​വും പ​രാ​തി​യും, ബോ​ര്‍ഡ്-​കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ വി​ഹി​തം​വെ​​പ്പ്, അ​ധ്യ​ക്ഷ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം, കെ.​പി.​സി.​സി പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്​ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച്​ മാ​സ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ വി​മ​ര്‍ശ​ന​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ ച​ര്‍ച്ച​യാ​കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ക​ടു​ത്ത അ​സം​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം, സ​ന്ദ​ർ​ഭം എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​ന്നും യോ​ജി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ​തീ​ശ​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​ല്ല പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. പാ​ര്‍ട്ടി​യും സ​ര്‍ക്കാ​റും ത​മ്മി​ലെ ഏ​കോ​പ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ന്‍ എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ബോ​ര്‍ഡ്, കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ വീ​തം​വെ​പ്പും അ​ധ്യ​ക്ഷ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​നം നീ​ളു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച​വ​രാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും മി​ക്ക ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​ത്. ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്ക്​ കാ​ബി​ന​റ്റ് പ​ദ​വി​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ല്‍കി​യ​പ്പോ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ത​ഴ​ഞ്ഞെ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള പ​രി​ഭ​വ​വു​മു​ണ്ട്. ഈ ​വി​ഷ​യ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. സം​ഘ​ട​നാ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും കെ.​പി.​സി.​സി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    അടൂർ പ്രകാശിന്‍റെ പരാതി പരിഹാരത്തിന്​ സമയമെടുക്കും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ രാ​ജി​ക്കാ​യി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​ സ​മ​ര​മു​ഖ​ത്താ​ണ്.

    മ​ല്ലി​കാ​ർ​​ജു​ൻ ഗാ​ർ​ഖെ, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ കെ.​പി.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ അ​തൃ​പ്തി തു​റ​ന്നു​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ത​ന്‍റെ പ​രാ​തി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​നോ​ട് താ​ൻ വി​വ​രം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് വി​വ​രം തേ​ടി​യ​തെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് താ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്ത ‘ഹൈ​ലൈ​റ്റ്’ ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​മു​ഖ​ത്ത് ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ല. സ​മ​ര​വേ​ദി​യി​ലും അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

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