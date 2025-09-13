Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:17 AM IST

    ഇരിപ്പിടം മുതൽ സമീപനം വരെ: രാഹുലിൽ അവ്യക്​തത; അടിയന്തര കെ.പി.സി.സി ചേരുന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഷി​ക്കു​​​​മ്പോ​ഴും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ സ​മ്മേ​ള​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​വ്യ​ക്​​ത​ത. രാ​ഹു​ലി​നെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ഇ​രി​പ്പി​ടം മു​ത​ൽ സ​മീ​പ​നം വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ടി​ലെ​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ബ്ലോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​ഹു​ലി​നെ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​രി​പ്പി​ട ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ക​ത്ത്​ ന​ൽ​ക​ണം. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത്​ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ക​ത്ത്​ ന​ൽ​ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​തി​ൽ​പോ​ലും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ല്ല. സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ രാ​ഹു​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും സ​ഭ​യി​ലെ ബ്ലോ​ക്കി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ശു​ദ്ധി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന വാ​ദം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ്ര​ബ​ല​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ ഇ​നി​യും അ​വ്യ​ക്​​ത​ത തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ ദോ​ഷം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്തി​ലി​ൽ 15ന്​ ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര കെ.​പി.​സി.​സി യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. 15ന്​ ​സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ച​ര​മോ​പ​ചാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​കും കെ.​പി.​സി.​സി യോ​ഗം ചേ​രു​ക.

    സ​ഭ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ​ട​ക്കം ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ. ​പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, രാ​ഹു​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം​ പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ന്‍റെ വാ​ദം. പാ​ർ​ല​​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര അം​ഗ​ത്തി​​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യേ രാ​ഹു​ലി​ന്​ കി​ട്ടൂ. അ​താ​യ​ത്​ 180 മി​നി​ട്ട്​ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മി​നി​ട്ട്​ മാ​ത്രം. ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലി​നും സ​ബ്​​മി​ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​ല്ല. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    TAGS:kpcc meetingRahul MamkootathilKerala
